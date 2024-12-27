На Украине показали защищенный энергобъект, который попал под удар

В Запорожье, которое контролирует Украина, попал под удар энергообъект, находящийся под оборонительной конструкцией, написал в своем Telegram-канале премьер-министр страны Денис Шмыгаль. Чиновник отметил, что ранее правительство направило на усиление защиты энергосистем в регионах более 10 млрд гривен (около 24 млрд рублей).

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По мнению Шмыгаля, приоритетной задачей областей является строительство систем защиты вокруг энергообъектов. Судя по кадрам, которые он опубликовал, вокруг объекта можно заметить конструкцию из сетки, песка и камней.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявлял, что в Запорожье были большие взрывы. Он уточнил, что причины и последствия инцидента на данный момент неизвестны.

До этого Рогов заявлял, что в Запорожье сбит истребитель американского производства F-16. По его словам, самолет был на позиции для нанесения ракетного удара.

Кроме того, ранее стало известно, что ВСУ атаковали город-спутник Запорожской атомной электростанции Энергодар. По словам Рогова, в городе прозвучало не менее пяти прилетов. В Минобороны РФ не комментировали эту информацию.