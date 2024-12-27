На Украине показали защищенный энергобъект, который попал под удар
В Запорожье, которое контролирует Украина, попал под удар энергообъект, находящийся под оборонительной конструкцией, написал в своем Telegram-канале премьер-министр страны Денис Шмыгаль. Чиновник отметил, что ранее правительство направило на усиление защиты энергосистем в регионах более 10 млрд гривен (около 24 млрд рублей).
По мнению Шмыгаля, приоритетной задачей областей является строительство систем защиты вокруг энергообъектов. Судя по кадрам, которые он опубликовал, вокруг объекта можно заметить конструкцию из сетки, песка и камней.
Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявлял, что в Запорожье были большие взрывы. Он уточнил, что причины и последствия инцидента на данный момент неизвестны.
До этого Рогов заявлял, что в Запорожье сбит истребитель американского производства F-16. По его словам, самолет был на позиции для нанесения ракетного удара.
Кроме того, ранее стало известно, что ВСУ атаковали город-спутник Запорожской атомной электростанции Энергодар. По словам Рогова, в городе прозвучало не менее пяти прилетов. В Минобороны РФ не комментировали эту информацию.