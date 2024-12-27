Скончался известнейший комбат с позывным Сатурн: что известно о легенде спецоперации

Командир батальона добровольческого отряда «Барс-10» Иван Оголенко с позывным Сатурн скончался 27 декабря. О его смерти сообщил сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин. В зоне СВО легендарный комбат находился с весны 2022 года. В мае этого года он получил серьезное ранение и оказался обездвижен. Что известно о легенде спецоперации — в материале URA.RU.

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Детство и образование

Иван Оголенко родился и вырос в Ставрополье. У него есть три брата. Вместе с ними он учился в школе №3 в Зеленокумске. Позже он поступил в военный институт войск национальной гвардии России в Саратове, а также прошел службу во внутренних войсках.

В юности Оголенко занимался физкультурой и боксом, любил животных. Еще он очень любил устраивать сюрпризы для родных. Иван с ранних лет считал, что его долг — защищать Родину, именно поэтому он мечтал стать военным.

Служба в зоне СВО

В 2022 году Оголенко подписал контракт с Минобороны РФ, несмотря на то, что был уже на пенсии. На фронт он пошел добровольцем, где руководил добровольческим отрядом «Барса-10», с которым лично участвовал во всех штурмах. В том же году, оказавшись в окружении с группой своих бойцов, он взял на себя командование и успешно вывел их к позициям ВС РФ. Во время боевых действий командир также захватил танк противника и написал на нем имя своей дочери Мариетты. Об этом рассказал его друг Олег.

Командира Оголенко отличало не только мужество — коллеги отмечают его образованность и опыт. Он знал, на что нужно обратить особое внимание при заходе на вражеские позиции, как организовать эвакуацию раненых и обеспечить своих бойцов всем необходимым. Во всех штурмах он шел первым, чтобы быть для них примером. Помимо прочего, Оголенко признавался, что всегда считал Крым, Запорожье, Донбасс, Луганск, Херсон исконно русскими территориями, которые российская армия сейчас возвращает обратно.

За свои заслуги он был награжден орденом Александра Невского и двумя орденами Мужества. Два его брата также служат: Андрей находится за пределами России, а Михаил преподает в военной академии и периодически возит курсантов в зону СВО.

Серьезное ранение

В мае этого года Иван получил серьезное ранение, находясь на Запорожском направлении. У него был поврежден спинной мозг, и он оказался обездвижен. Несмотря на это, он не упал духом и верил в свое выздоровление. Рядом с ним постоянно находились его родные и близкие. Его также поддерживали сослуживцы и земляки.

Смерть

Иван Оголенко умер 27 декабря. Точные причины смерти пока неизвестны. Об этом сообщил Дмитрий Рогозин.