Солдаты из охраны генштаба ВСУ сдались в плен в Дзержинске

Семь военных из 101-й бригады охраны Генерального штаба Вооруженных сил Украины сдались в плен российским военнослужащим 132-й бригады в районе Дзержинска. Об этом в пятницу, 27 декабря, сообщила Народная милиция ДНР.

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Уточняется, что они приняли такое решение после получения с дрона листовок с инструкцией о сдаче в плен. Солдаты призывают других украинских военных принять такое же решение, передает Telegram-канал.

Ранее замполит добровольческого отряда имени Максима Кривоноса, который состоит из бывших украинских военных, оказавшихся в плену, заявил, что в условиях современного конфликта солдаты Вооруженных сил Украины, решившие сдаться в плен, вынуждены ждать установления непосредственного контакта со штурмовиками российской армии, чтобы избежать нападения со стороны своих же солдат.

Также один из пленных ВСУ рассказал о том, как сдался в плен ВС РФ, помахав российскому дрону. Помимо этого, другой пленный военнослужащий рассказал, что командование ВСУ ломало конечности бойцам, которые отказывались расстреливать не знающих украинский язык мирных жителей Курской области. Военное руководство применяло пытки по отношению к тем, кто не хотел расправляться с россиянами. За неповиновение бойцам грозили унижения, издевательства и избиение палками.