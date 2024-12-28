Россия значительно нарастила военный потенциал после начала специальной военной операции (СВО) на Украине. На это обратил внимание американский журнал The National Interest.

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Вопреки первоначальной цели, эскалация со стороны Запада не привела к ослаблению Вооруженных сил (ВС) России.

«Напротив, конфликт, обостренный и затянувшийся из-за западной помощи, привел к превращению огромного скрытого потенциала России в ощутимую военную мощь», — отмечается в публикации.

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В настоящее время РФ обладает передовыми разработками в сфере беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), высокоточных боеприпасов, гиперзвуковых ракет, противоракетной обороны, а также радиоэлектронной борьбы (РЭБ), утверждает издание.

«По всем показателям военный потенциал России вырос, тогда как у Украины он постепенно ослабевает», — резюмирует The National Interest.

Ранее британское издание Daily Mail допустило, что в случае столкновения с Россией Североатлантический альянс (НАТО) не только потерпит поражение, но и временно лишится суверенитета.