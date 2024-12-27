На Западе сделали заявление о производстве «Орешника»

Издание Financial Times заявило, что Россия якобы производит ракеты средней дальности «Орешник» с использованием передовых западных систем с числовым программным управлением (ЧПУ) для высокоточных станков.

FT утверждает, что изучило материалы и вакансии организаций и компаний российского военно-промышленного комплекса (ВПК), которые разведка Украины называет разработчиками «Орешника», и сделало вывод, что в своей работе они используют системы управления для высокоточных станков с числовым программным управлением (ЧПУ) японской Fanuc и немецких Siemens и Haidenhain.

Сами компоненты ЧПУ входят в «список приоритетных товаров», в поставках которых Запад хочет отказать России. Эксперт в области автоматизированных станков Ник Пинкстон считает, что подобные санкции могут замедлить российское производство.

Путин назвал следующие цели для «Орешника»

Отметим, что в РФ информацию пока не комментировали. Подтверждений тому, что при создании «Орешника» применяются станки с западным ЧПУ, нет.