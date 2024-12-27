Армия России освободила населенные пункты Загрызово в Харьковской области и Ивановка в ДНР, следует из сообщения Минобороны, опубликованного 27 декабря.

В ДНР в результате активных действий группировки войск «Запад» также нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, штурмовой, аэромобильной, воздушно-десантной бригад ВСУ и двух бригад теробороны.

В ведомстве также уточнили, что потери украинских войск за неделю составили до 12910 человек, в плен взят 51 украинский военный. С 21 до 27 декабря ВС РФ нанесли массированный и 37 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотникам по объектам энергетики Украины, инфраструктуре военных аэродромов, складам боеприпасов, базам горючего, а также цехам производства дронов.