В регионе РФ предотвратили атаку украинских БПЛА на спиртовой завод

Украинские военные минувшей ночью предприняли две неудачные попытки нанести удары по спиртовому заводу, расположенному в Тульской области. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По информации журналистов, целью Вооруженных сил Украины (ВСУ) стало предприятие "Абсолют". Оно специализируется на производстве пищевого спирта.

В материале уточняется, что для ударов украинские бойцы использовали беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили первый дрон около 3:00 (совпадает с мск). Примерно через 20 минут после этого в районе завода ликвидировали второй БПЛА.

"Дроны летели на предельно низкой высоте с интервалом в десяток километров", — говорится в публикации.

При этом в тексте подчеркивается, что "Абсолют" не занимается выпуском военной продукции. Комментируя ситуацию, губернатор региона Дмитрий Миляев заявил, что в результате атак никто из местных жителей не пострадал. Также не было зафиксировано никаких разрушений, сообщил он в Telegram-канале.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Оперативная обстановка в Тульской области находится под контролем властей, добавил глава российского субъекта.