Украина за ночь пыталась ударить по пяти регионам России

В ночь на пятницу, 27 декабря, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать пять регионов России с помощью 13 беспилотников. Об этом сообщило Минобороны в Teelgram-канале.

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По данным ведомства, беспилотники сбили средства противовоздушной обороны (ПВО). Больше всего дронов перехватили над Брянской областью (5), еще 3 — над Курской областью, 2 — над Белгородской и Тульской областями, 1 — над Астраханской областью.

В Госдуме прокомментировали мощную атаку беспилотников по территории России

Президент Владимир Путин прокомментировал ответы России на удары по ее территории. Он заявил, что Москва всегда отвечает зеркально на удары по своей территории и использует то же оружие, которое применили против нее.

В ночь на 27 декабря ВСУ пытались ударить по территории России с помощью пяти беспилотников. Силы ПВО тогда сбили 3 дрона над Волгоградской и по одному — над Белгородской и Воронежской областями.