Трофейная бронетехника Запада не представляет ничего особенного в техническом и боевом отношении. Такую оценку дали специалисты российского «Уралвагонзавода», занимающиеся разборкой и изучением трофеев, передает РИА Новости.

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«Разборка и исследования конструкторами УВЗ подбитой в ходе СВО западной техники показали, что ничего особенного с точки зрения конструкции в ней нет», — заявили специалисты УВЗ.

Выставка трофейной техники НАТО, захваченной в зоне СВО, открылась в Петербурге

В руки российских специалистов, в частности, попали немецкие танки Leopard 2 в одной из новых модификаций, А6. Уточняется, что многие Leopard 2А6, поставленные Украине, были взяты из собственных запасов германской армии, а не собраны заново по экспортному заказу.

Это значит, что в тех трофейных танках, которые попали в руки специалистов «Уралвагонзавода», могут находиться более совершенные технологии, чем в экспортных машинах — обычно экспортные модификации вооружения намеренно создаются менее боеспособными, по сравнению с оригинальной моделью.

До этого бойцы в зоне ответственности группировки войск «Север» за неделю уничтожили 11 танков, в том числе Leopard и Abrams.

Ранее сообщалось, что при ударе России по СБУ ликвидированы высокопоставленные сотрудники ВСУ.