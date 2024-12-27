Украинские военные надеются на перемирие с Россией в 2025 году, поскольку хотят передышки. Об этом пишет американское издание Washington Post (WP).

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«На вопрос о возможном прекращении огня в 2025 году, солдаты <...> сказали, что будут приветствовать передышку», — отмечает издания.

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По словам военного Вооруженных сил Украины (ВСУ), солдаты уже истощены боевыми действиями. По словам других военнослужащих бригады, подразделению критически не хватает людей на многих важных тыловых должностях, а в пехоте осталось лишь считанное число солдат.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал перемирие на Украине путем в никуда. Он заключил, что России нужны окончательные юридические договоренности, которые будут фиксировать все условия обеспечения ее безопасности и законные интересы безопасности ее соседей.