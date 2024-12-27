В Йемене заявили о готовности ответить Израилю

Йеменские вооруженные силы готовы на скорый ответ Израилю на бомбардировки Йемена. Об этом говорится в заявлении движения «Ансар Аллах», пишет «Аль-Масира».

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«Подтверждаем готовность Вооруженных сил Йемена быстро отреагировать на агрессию и соразмерно отреагировать на эскалацию, не делая расчетов и не сдавая назад», — говорится в сообщении.

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Соответствующее заявление было опубликовано после атаки израильских истребителей столицы Йемена Сане и западной провинции Ходейда. Удары были нанесены также по военно-воздушной базе Ад-Дайлами и ее окрестностям на севере столицы Йемена.

По данным местных источников, израильские истребители совершили шесть налетов на международный аэропорт Саны и прилегающую авиабазу ​​Эд-Дайлами.

В свою очередь, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна собирается «отрубить руку иранской оси зла» в Йемене.

Ранее Йемен нанес ракетный удар по центру Израиля.