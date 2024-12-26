Эстония запросит у НАТО размещение флота сдерживания

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что собирается обсудить в генсеком НАТО Марком Рютте инцидент с повреждением кабеля EstLink 2 между Финляндией и Эстонией и попросить альянс о «флоте сдерживания». Об этом сообщает Postimees.

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По данным газеты, политик сделал соответствующее заявление в ходе пресс-конференции по итогам экстренного заседания касательно повреждения кабеля EstLink 2.

Среди прочего премьера спросили о том, должна ли Эстония предпринять что-либо, чтобы активировать четвертую статью НАТО и начать консультации. Речь идет о том, что все страны-члены начинают консультации в случае, если территориальная целостность или безопасность ее члена окажется под угрозой.

Михал ответил, что по этому вопросу он планирует связаться с Рютте, передает «Радиоточка НСН».