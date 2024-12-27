США и НАТО хотят заставить Украину экономить дальнобойные ракеты ATACMS в плане выбора целей и количества их применения из-за ограниченности данного типа вооружений. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

«Представители США и НАТО заявили, что, по их мнению, Украина могла бы быть более рассудительной в отношении количества используемых ракет и более избирательной в выборе целей», — приводит издание слова источников.

Авторы материала отмечают, что подобная реакция стран Запада вызвана фактом небольшого количества ракет, а также скорым приходом к власти избранного президента США Дональда Трампа. Кроме того, западные собеседники добавили, что считают неправильной стратегию Киева, согласно которой западное дальнобойное оружие якобы может переломить ход конфликта.

Названо число сбитых Россией за неделю ракет Storm Shadow

Ранее профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен объяснил сдержанность России победой в украинском конфликте. Он также предупредил, что в последние недели перед уходом 29 января следующего года нынешнего президента США Джо Байдена с должности может быть крайне опасная эскалация конфликта на Украине со стороны Вашингтона. По его словам, Москва, ответит на атаку Киева американскими ракетами ATACMS применением «Орешника».