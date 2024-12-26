Путин: РФ всегда отвечает зеркально на удары по ее территории

Президент РФ Владимир Путин заявил, что удары по территории России никогда не будут оставаться без ответа, при необходимости будет использоваться более мощное оружие.

"Мы же всегда отвечаем зеркально. Против нас используют определенное оружие - мы используем такое же", - сказал глава государства журналистам.