Путин: РФ всегда отвечает зеркально на удары по ее территории
Президент РФ Владимир Путин заявил, что удары по территории России никогда не будут оставаться без ответа, при необходимости будет использоваться более мощное оружие.
"Мы же всегда отвечаем зеркально. Против нас используют определенное оружие - мы используем такое же", - сказал глава государства журналистам.
"Вот они применили пять-семь систем ATAСMS. Российская армия ответила комплексным ударом - 221 удар высокоточным дальнобойным оружием", - указал Путин", - заверил российский лидер.