Путин высказался о повторном применении «Орешника»

При необходимости Российская армия может снова применить новую баллистическую ракету средней дальности «Орешник», но пока не спешит это делать. Об этом заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов после саммита Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС). Трансляция ведется в Telegram-канале Кремля.

Глава государства напомнил о недавнем комплексном ударе российских войск по Украине высокоточным дальнобойным оружием. По его словам, если потребуется применение более мощного оружия средней дальности, то Россия его использует.

«Это не секрет, да и мы не скрываем, и я говорил, что у нас пока не много этих систем "Орешник". (...) Мы не спешим их применять, потому что это оружие мощное. Оно предназначено для решения определенных задач», — подчеркнул Путин.

Он добавил, что Россия уже начала серийное производство «Орешника» и планирует создать необходимое число комплексов, разместив часть из них на территории Белоруссии.