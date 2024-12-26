Глава ВОЗ находился в аэропорту Саны во время атаки Израиля

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус находился в международном аэропорту Саны, когда Израиль нанес по нему авиаудар. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Глава ВОЗ находился в аэропорту Саны во время атаки Израиля
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Уточняется, что удар был нанесен, когда Гебрейесус готовился сесть на частный самолет ООН и покинуть Сану.

«Есть информация, что он жив», — сказал собеседник РИА Новости.

При этом, по его словам, два сотрудника аэропорта погибли, а командир частного самолета ООН получил ранения после бомбардировки израильскими истребителями взлетно-посадочной полосы, диспетчерской вышки и зала вылетов.

Израиль нанес массированный удар по Йемену

Ранее сообщалось, что ЦАХАЛ атаковал столицу Йемена Сане, которая контролируется шиитским движением «Ансар Алла». Под обстрел попали порт Ходейда и международный аэропорт города.