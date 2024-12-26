Глава ВОЗ находился в аэропорту Саны во время атаки Израиля

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус находился в международном аэропорту Саны, когда Израиль нанес по нему авиаудар. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Уточняется, что удар был нанесен, когда Гебрейесус готовился сесть на частный самолет ООН и покинуть Сану.

«Есть информация, что он жив», — сказал собеседник РИА Новости.

При этом, по его словам, два сотрудника аэропорта погибли, а командир частного самолета ООН получил ранения после бомбардировки израильскими истребителями взлетно-посадочной полосы, диспетчерской вышки и зала вылетов.

Израиль нанес массированный удар по Йемену

Ранее сообщалось, что ЦАХАЛ атаковал столицу Йемена Сане, которая контролируется шиитским движением «Ансар Алла». Под обстрел попали порт Ходейда и международный аэропорт города.