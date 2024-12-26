Израиль нанес массированный удар по Йемену

Израиль нанес массированный воздушный удар по йеменской столице Сане и городу Ходейда. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в хуситском движении «Ансар Аллах».

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Отмечается, что под обстрел Израиля попал порт Ходейда — всего по нему было совершено три удара, которые пришлись на нефтяные резервуары и энергетические объекты. Кроме того, под обстрел также попал международный аэропорт Саны. В эту область были нанесены как минимум семь ударов.

«Израильские самолеты нанесли семь ударов по аэропорту Саны и расположенной рядом военно-воздушной базе Эд-Дайлами. Еще одна три удара нанесены по портовой инфраструктуре Ходейды, в том числе нефтяным резервуарам и энергетическим объектам», — сообщает источник.

При этом Telegram-канал «9 канал Израиль» сообщает, что удары по международному аэропорту Саны полностью вывели воздушную гавань из строя — атакой была разрушена взлетно-посадочная полоса и диспетчерская башня.

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