На СВО применили новейшую версию дрона-камикадзе "КУБ"

Прошел всего год, как в декабре 2023 года концерн "Калашников" начал поставлять войскам новую улучшенную модификацию дрона-камикадзе "КУБ", а в зоне СВО уже применена новейшая версия этого беспилотника.

© Российская Газета

На днях гендиректор концерна Алан Лушников рассказал о том, что боеприпасы "КУБ" демонстрируют себя исключительно с положительной стороны. Отзывы военнослужащих о них, по его словам, только хорошие.

"Мы нарастили производство за текущий год многократно - почти в 10 раз. Более того, мы разработали несколько новых изделий в линейке "КУБов". На одно из них уже готовы разрешительные документы", - рассказал он в интервью ТАСС.

Новинка - это ударный беспилотник "КУБ-10Э". Он предназначен для поражения одиночных и групповых объектов бронетехники в тактической глубине противника, а также командных пунктов, объектов противовоздушной и противоракетной обороны, радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы. Кроме того, может применяться для ликвидации объектов тылового обеспечения, частей и подразделений, полевых складов хранения боеприпасов и горюче-смазочных материалов, стартовых позиций беспилотных комплексов, самолетов и вертолетов в случае их хранения на аэродромах вне укрытий.

Новый комплекс, по словам разработчиков, можно применять в любое время суток, в простых и сложных метеорологических условиях, при ветре с порывами до 15 м/с, в диапазоне температур (у поверхности земли) от -30 °С до +40 °С.

Запуск "КУБа" происходит с катапульты, используются электрические двигатели.

Крейсерская скорость его полета - 100 км/ч. Диапазон высот полета - от 100 до 2500 метров. Продолжительность полета снаряда - 30 минут. Боеприпас оснащен осколочно-фугасными и кумулятивными зарядами.

Запускается "КУБ" с катапульты, в полете используются электрические двигатели. Крейсерская скорость - 100 км/ч. Высота полета - от 100 до 2500 метров.

"Дальность полета и боевое могущество нового управляемого боеприпаса существенно превышают показатели предшествующих моделей линейки. Способ наведения управляемого боеприпаса - по заданным координатам, данным глобальной навигационной спутниковой системы", - сообщили в концерне "Калашников".

Отмечается, что концерн в полном объеме и в срок выполнил поставки управляемых боеприпасов "КУБ" по контрактам 2024 года. В следующем году поставки продолжатся.