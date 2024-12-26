ВС РФ поразили военные аэродромы и склады боеприпасов ВСУ

Российские военные в ходе специальной военной операции поразили за сутки военные аэродромы, склады боеприпасов, пункты управления беспилотниками ВСУ.

Об этом сообщили в четверг в Минобороны РФ.

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