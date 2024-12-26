ВС РФ поразили военные аэродромы и склады боеприпасов ВСУ
Российские военные в ходе специальной военной операции поразили за сутки военные аэродромы, склады боеприпасов, пункты управления беспилотниками ВСУ.
Об этом сообщили в четверг в Минобороны РФ.
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"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам боеприпасов, пунктам управления беспилотными летательными аппаратами, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 143 районах", - говорится в сообщении.