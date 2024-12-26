Полет «истребителя шестого поколения» сняли на видео

Пользователи соцсетей обратили внимание на видео с «испытанием истребителя шестого поколения» в Китае. Как утверждает портал Simple Flying, речь, вероятно, идёт о самолёте Baidi Type-B («Белый император»).

Портал отмечает, что в сети уже появились видеоролики, на которых, как утверждается, впервые показан китайский истребитель шестого поколения, преследуемый истребителем пятого поколения J-20 Mighty Dragon.

На видеороликах, которые распространяются в соцсетях, показан «бесхвостый» самолёт с ромбовидными крыльями.

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Самолёт, о котором, предположительно, идёт речь, был представлен в ноябре на мероприятии Китайской корпорации авиационной промышленности. По некоторым данным, истребитель может «управляться из космоса», однако аналитики относятся к таким заявлениям «со скепсисом», пишет портал.