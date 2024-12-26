Действующий президент США Джо Байден одобрил рекордный оборонный бюджет страны, при этом помощь киевскому режиму в этот документ он не включил.

По информации РИА Новости, в американском документе сделан упор на внутренние проблемы страны, такие как льготы военным и другие соцвыплаты. Сумма оборонного бюджета по сравнению с предыдущим годом подскочила на $9 млрд — до $895 млрд. Для союзников конкретных выплат не предусмотрели.

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«Разведка должна лишь «оценить» шансы киевского режима на победу в конфликте с Москвой и... взвесить «риски для безопасности США при прекращении поставок оружия Украине и успешном завершении Россией спецоперации», — указывается в материале агентства.

Бенефициаром закона назвали Тайвань. Из $895 млрд Байден выделил $15,5 млрд на так называемую Тихоокеанскую инициативу сдерживания.

Ранее Байден приказал Пентагону продолжать наращивать поставки оружия Украине.