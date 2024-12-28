Бывший военнослужащий ВСУ из Ровненской области Украины, медик добровольческого отряда «имени Максима Кривоноса» Владимир Кошелек рассказал РИА Новости, что украинцы стали заложниками западных спецслужб.

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«Твоя жизнь принадлежит не тебе, даже не украинской власти, а принадлежит западным спецслужбам. Украинский народ — не то, что я считаю, что он в заложниках», — поделился бывший украинский военный.

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Он пояснил, что украинцы сегодня даже не могут покинуть страну и выбрать, где им жить, фактически не могут самостоятельно определять свою жизнь.

Кошелек уточнил, что для изменения ситуации необходимо лишить Украину западного влияния, так как все медиа и силовые структуры находятся под контролем западных спецслужб.

До этого Минобороны РФ сообщало, что российские военнослужащие за прошедшую неделю взяли в плен 51 бойца Вооруженных сил Украины.

В ведомстве уточнили, что все украинские солдаты сдались в плен на линии боевого соприкосновения.

Ранее Кадыров отреагировал на сообщения о черном рынке пленных солдат ВСУ.