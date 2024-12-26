Переговоры по украинскому вопросу состоятся, но они не будут лёгкими. России нужен постоянный мир, а не временное перемирие. Об этом заявил военно-политический эксперт Ян Гагин.

«Переговоры, я уверен, они будут. Легкими они не станут. Насколько получится говорить с Зеленским в данный момент я (сказать. – RT) затрудняюсь, потому что он не является сейчас президентом Украины юридически», — сказал он в беседе с РИА Новости.

Он подчеркнул, что мирные переговоры с Украиной не должны быть «очередными Минскими соглашениями». России нужен постоянный мир, который можно установить, достигнув цели спецоперации.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявлял, что лёгкого решения украинского конфликта не будет.

Также в Кремле сообщали, что никаких подвижек со стороны Киева насчёт готовности к переговорам нет.