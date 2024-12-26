Расчеты ПВО ВС РФ в небе над Донецком сбивают пилотируемую авиацию ВСУ

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Расчеты ПВО группировки войск "Восток" в ходе специальной военной операции сбивают в небе над Донецком пилотируемую авиацию ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, "свою эффективность (российские) зенитные ракетные комплексы давно доказали, с их помощью сейчас сбивают пилотируемую авиацию ВСУ".

В Минобороны РФ отметили, что расчеты ПВО группировки войск "Восток" ежедневно выполняют боевые задачи в небе над Донецком. Небо над населенными пунктами Донбасса помогает защищать российская система ПВО группировки войск "Восток". Современные средства радиолокационного контроля способны засечь воздушные цели, а такие зенитные ракетные комплексы как "Бук", "Стрела" - поразить их.