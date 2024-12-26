ЗРК "Гибка-С" уничтожил украинскую "Бабу-ягу" на дальности 2,5 км

Расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Гибка-С" группировки войск "Центр" в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине уничтожил беспилотник "Баба-яга" на дальности 2,5 км. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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"Расчет ЗРК "Гибка-С" группировки войск "Центр" уничтожил боевой гексакоптер ВСУ на красноармейском направлении СВО", - говорится в сообщении.

По данным российского военного ведомства, расчет новейшего ЗРК "Гибка-С" группировки войск "Центр" уничтожил вражеский боевой гексакоптер ВСУ типа "Баба-яга", обеспечив прикрытие действий подразделений группировки на красноармейском направлении специальной военной операции.

В ходе несения боевого дежурства расчет машины разведки и управления командира зенитного взвода ЗРК "Гибка-С" обнаружил беспилотник противника, приближающийся к позициям войск. Передав целеуказания для дальнейшего уничтожения, расчет боевой машины приступил к наведению на воздушную цель. После захода гексакоптера в зону действия пуска зенитчики выпустили ракетный комплекс "Верба" с осколочно-фугасной боевой частью, уничтожив вражеский БПЛА на расстоянии около 2,5 км.