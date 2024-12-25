Капитан первого ранга Владимир Гундаров назвал наиболее вероятные цели для российского ядерного удара «Орешником».

В интервью изданию «Армейский стандарт» он, в частности, заявил, что, если Запад доведет дело до большой войны, то ВС РФ могут разрушить плотины на Висле, Луаре, Маасе, Сене, Тахо, Рейне, Эльбе.

«Также мы можем нанести удар по самой крупной в Европе плотине Гранд Диксенс (Barrage de la Grande-Dixence) высотой 285 метров и Локарно (Locarno) или, как её ещё называют, Контра (Contra), высотой 220 метров в Швейцарии, – подчеркнул он. – А также дамб, которые защищают от Северного моря половину территории Нидерландов, лежащей ниже уровня моря, – все это превратит Западную Европу в болото».

При этом, по словам Гундарова, на Украине целей, достойных ракетно-ядерного удара, просто не существует. Осталась только плотина Киевской ГЭС.

«Да и зачем разрушать эту плотину? Ведь российским войскам в любом случае предстоит форсировать Днепр, следовательно, не в наших интересах превращать пойму реки в топкое болото», – убеждён он.

Удар «Орешником» по Украине, добавил эксперт, преподал наглядный урок тем, кто собрался «не допустить победы России на поле боя».

«Можно не сомневаться, что Россия первой никогда не применит ядерное оружие.... Но в перспективе Европе придётся выбирать – развязывать ядерную войну или без боя заключить новый мир с учётом интересов и обеспечением безопасности России», – резюмировал Гундаров.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», известный политолог, публицист и историк, президент Центра системного анализа и прогнозирования, бывший дипломат Ростислав Ищенко заявил, что первое применение новейшей российской системы «Орешник», которое последовало сразу после ударов ракетами ATACMS и Storm Shadow по канонической территории России, не отрезвило Запад.

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