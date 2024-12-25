Российский истребитель Су-35С поколения 4++ не является полностью малозаметным самолетом, заявил обозреватель американского издания 19FortyFive Крис Осборн. При этом он обладает свойствами, которые значительно снижают его радиолокационное сечение, отметил журналист.

Интересным и потенциально малоизвестным фактором является то, что Су-35С, хотя и не является полностью малозаметным самолетом, по-видимому, обладает некоторыми свойствами, снижающими радиолокационное сечение, — пояснил он.

Осборн подчеркнул, что по сравнению с большинством самолетов четвертого поколения у российского истребителя измененный фюзеляж. В частности, в планере Су-35С сокращено количество резких переходов и углов.

Ранее объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала Минобороны России новые истребители Су-57 и бомбардировщики Су-3. В госкорпорации «Ростех», отметили, что самолеты скоро займут свое место в строю.

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Издание Military Watch тем временем сообщило, что российские истребители Су-57 продемонстрировали эффективность в зонах с высокой концентрацией средств ПВО на Украине. Новый двигатель AL-51F-1 способен обеспечить Су-57 самым высоким уровнем тяги среди находящихся на вооружении в мире истребителей.