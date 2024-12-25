ВСУ начали использовать американские дробовики

Украинские военнослужащие начали активно использовать в зоне СВО американские подствольные дробовики 12-го калибра M26 MASS (Modular Accessory Shotgun System). Об этом пишут «Известия».

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М26 — это американская модульная система. Она может использоваться как самостоятельное оружие (для этого есть пристегивающийся приклад) или устанавливаться с помощью планки Пикатинни под ствол штурмовых винтовок М-4 или М-16.

По данным газеты, оружие этого типа применялось армией США в Афганистане и Ираке, в основном для выбивания дверей, уничтожения препятствий, стрельбы нелетальными боеприпасами.

На Украине его начали применять для борьбы с беспилотниками, пояснили журналисты.

Вместе с тем, пояснил инструктор по боевой подготовке центра «Патриот» Курской области Владимир Стародуб, для борьбы с тактическими беспилотниками типа «Мавик» или FPV-дронами будет предпочтительнее простой дробовик.

«Дрон достаточно легко подбить — например, отстрелить хоть одну лопасть, и он начнет падать. Лучше, конечно, длинноствольное оружие. У нас есть прекрасные гладкоствольные ружья. Это надежное оружие», — отметил эксперт.

По его словам, проблема заключается в том, что дробовики бьют на относительно небольшое расстояние. Заряды на дронах, добавил он, могут быть очень мощными, их поражающие элементы могут достать на дистанции в 20–30 м и дальше.