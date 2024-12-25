Американские военные обеспокоены кандидатом Трампа на пост главы ВМС США

Военные из США обеспокоены кандидатом на пост главы ВМС США от избранного президента Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Wall Street Journal.

Напомним, что ранее Трамп предложил на эту должность одного из основателей компании MSD Capital Джона Фелана. Как сообщает источник, военных беспокоит предыдущая деятельность кандидата — у 59-летнего бизнесмена и коллекционера произведений искусства отсутствует какой-либо опыт в сфере национальной безопасности. При этом военное руководство США видит проблему и в том, что Фелан займет пост во время того, как Китай наращивает свой военно-морской потенциал.

«Фелан не имеет значительного опыта в области национальной безопасности, что вызывает беспокойство у представителей ВМС, которые сомневаются в его готовности к решению многочисленных проблем морской службы», — сообщает издание.

Ранее Трамп предложил кандидатов на пост послов США в две европейские страны.