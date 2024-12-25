В Финляндии рассказали, сколько военных смогут мобилизовать за неделю

Финляндия в случае необходимости может за неделю мобилизовать 280 тысяч военных. Об этом сообщил президент страны Александр Стубб, передает РИА Новости.

В Финляндии рассказали, сколько военных смогут мобилизовать за неделю
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По его словам, ВС Финляндии насчитывают 280 тысяч военнослужащих, которые могут быть мобилизованы и «вооружены до зубов» за неделю.

Отмечается, что в последнее время республика начала увеличивать вложения в оборону. С 2022 года ежегодные расходы Хельсинки в этой сфере выросли почти на 0,9% ВВП.

Ранее глава Минобороны Финляндии Антти Хяккянен заявлял о намерении страны укрепляться на случай возможных долгосрочных войн.