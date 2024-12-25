В Финляндии рассказали, сколько военных смогут мобилизовать за неделю

Финляндия в случае необходимости может за неделю мобилизовать 280 тысяч военных. Об этом сообщил президент страны Александр Стубб, передает РИА Новости.

По его словам, ВС Финляндии насчитывают 280 тысяч военнослужащих, которые могут быть мобилизованы и «вооружены до зубов» за неделю.

Отмечается, что в последнее время республика начала увеличивать вложения в оборону. С 2022 года ежегодные расходы Хельсинки в этой сфере выросли почти на 0,9% ВВП.

Ранее глава Минобороны Финляндии Антти Хяккянен заявлял о намерении страны укрепляться на случай возможных долгосрочных войн.