Три страны НАТО заявили о неготовности противостоять РФ без участия США

Власти Финляндии, Латвии и Эстонии признали, что НАТО не готово противостоять России без США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Independent.

Как заявили президент Латвии Эдгар Ринкевич, президент Финляндии Александр Стубб и премьер Эстонии Кристен Михал, НАТО находится на пределе своих возможностей в вопросе поддержки Украины, а без помощи США альянс и вовсе не сможет противостоять России. При этом источник отмечает, что неспособность Европы к обороне без помощи США только подчеркивает, что европейские страны столкнулись с кризисом в вопросе оказания военной помощи Украине.

«В настоящее время одна из проблем заключается не только в том, что многие страны не готовы предоставить Украине оружие, а скорее в том, что оборонная промышленность не в состоянии производить его на необходимом уровне. Мы помогаем Украине, чем можем, но во многих случаях мы уже находимся на пределе наших возможностей», — заявил Ринкевич.

Ранее издание Foreign Affairs сообщило, что ни Байден, ни Трамп не готовы предложить Украине вступить в НАТО.