Военный блогер «Воевода Вещает» увидел на фюзеляже самолета Embraer Азербайджанских авиалиний, летевшего в чеченский город Грозный и разбившегося в Казахстане, признаки подрыва зенитного ракетного комплекса (ЗРК). Своим предположением он поделился в Telegram-канале.

По его мнению, взрыв произошел не внутри самолета.

«Похоже ли это на подрыв ЗРК? Однозначно отвечаю — да. Именно так и выглядит обшивка ЛА после подрыва ракеты ЗРК», — допустил блогер.

Утверждать, что авиакатастрофа случилась именно из-за воздействия ракеты он не стал.

Разделяет мнение «Воеводы Вещает» и другой блогер «Рыбарь». Последний отметил, что на фюзеляже видны повреждения, визуально напоминающие следы поражающих элементов зенитной ракеты.

Он напомнил, что Чечня утром подверглась атаке дронов. В момент возможного захода на посадку в Грозном происходило отражение налетов беспилотников, добавил «Рыбарь».

До этого появилась версия о том, что дрон мог атаковать разбившийся в Казахстане самолет.

На борту самолета, следовавшего из Баку в Грозный, было 67 человек, среди них граждане России, Азербайджана, Казахстана и Киргизии. По последним данным, удалось спасти 32 человека.