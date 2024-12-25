Власти Финляндии, Латвии и Эстонии признали неспособность НАТО противостоять России без участия США, пишет Independent. Руководители этих трех стран заявили в интервью изданию, о необходимости увеличить расходы на оборону, так как надежды, что США будут вкладываться в Европу как и прежде, больше нет.

Мы не готовы. Это совершенно очевидно, — приводит издание слова президента Латвии Эдгара Ринкевича.

Издание Foreign Policy ранее сообщило, что европейские союзники Киева могут отправить на Украину своих военных в случае стабилизации линии фронта. Однако обозреватель издания отмечает, что ВС Европы мало что способны противопоставить подготовленным и закаленным российским военнослужащим.

Заместитель председателя Госдумы Александр Бабаков считает, что отвечать на агрессию НАТО нужно субсидированием отечественного военно-промышленного комплекса. По его словам, страны Альянса демонстрируют агрессивное наращивание своих военных возможностей у границ России, открыто обозначив нашу страну как долгосрочную угрозу своей безопасности.

Глава Минобороны России Андрей Белоусов заявил, что ведомство ведет подготовку к любой эскалации, в том числе к военному столкновению с НАТО в Европе. По его словам, конфликт с Альянсом может произойти уже в ближайшее десятилетие.