Необычный полет БПЛА-камикадзе "Герань-2" над Харьковом показали на видео

Сегодняшним утром в районе Харькова было снято видео с полетом "Герани-2". Как сообщает Telegram-канал "Осведомитель", предполагается, что БПЛА-камикадзе непосредственно управлял оператор.

В появившихся в социальных сетях роликах можно увидеть этот необычный полет дрона: он шел на предельно низкой высоте, огибая препятствия. По всей видимости, по беспилотнику вели огонь из крупнокалиберного пулемета, однако это не помешало ему продолжить выполнение задачи.

Ранее демонстрировались кадры, как аппарат такого типа смог избежать столкновения с линией электропередачи.

Кроме того, сообщалось, что наряду с осколочно-фугасными, кумулятивными, зажигательными боевыми частями "Герани" начали оснащать термобарическими боеголовками.