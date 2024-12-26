В Нижнем Тагиле замечен автопоезд, перевозящий закутанную в брезент тяжелую боевую машину. Как сообщили в Telegram-канале телеканала "Реальный Тагил", на трале находится поверженный в ходе специальной военной операции американский танк Abrams.

Судя по характерным очертаниям башни, не прикрытой тканью передней части корпуса, 120-мм орудию М256, а также элементам бортовой динамической защиты, перед нами действительно M1A1SA UKR - один из находившихся на вооружении 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

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Как известно, это формирование киевского режима потеряло в боях большую часть прибывших из-за океана танков, часть из которых была захвачена российскими бойцами и демонстрировалась на выставках трофеев.

В начале октября текущего года сообщалось о доставке на "Уралвагонзавод" германского Leopard 2A6, особенности конструкции которого изучены отечественными специалистами.