Парк штурмовиков Су-25, находившихся на вооружении ВСУ, продолжает сокращаться. Эти доставшиеся в наследство от военно-воздушных сил Советского Союза самолеты уничтожаются как в небе, так и на земле.

Причем полеты пресекались ракетами "воздух-воздух" российских истребителей, работой наземных средств противовоздушной обороны, в том числе запускаемыми с плеча переносными комплексами "Игла". Были случаи, когда сбивались сразу два самолета.

Часть штурмовиков поражались на земле. Например, недавно группа компаний ZALA обнародовала видео, где демонстрировалось применение барражирующих боеприпасов "Ланцет" по находящимся на украинских аэродромах летательным аппаратам формирований киевского режима, в том числе и по Су-25.

В то же время штурмовики выводят из строя и более мощными боеприпасами. Так, Telegram-канал "Уголок Ситха" разместил кадры с останками "двадцать пятого". У него оторвало хвостовую часть и основательно разбило фюзеляж. После таких повреждений восстановление уже не представляется возможным.