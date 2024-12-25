Российские военные нанесли удар по обеспечивающей ВПК энергетике Украины

Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар по объектам энергетики Украины, обеспечивающим военно-промышленный комплекс (ВПК). Об этом 25 декабря сообщается в соцсетях Минобороны.

Уточняется, что российские военные утром нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности и ударными беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам энергетической инфраструктуры Украины, которые обеспечивают работу военно-промышленного комплекса.

«Цель удара достигнута. Все объекты поражены», — подчеркнули в Минобороны.

Помимо этого, оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ уничтожен пункт дислокации иностранных наемников и СБУ, нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплениям живой силы и военной техники украинской стороны в 140 районах.

Как писала «Парламентская газета», в ночь на 25 декабря российские военнослужащие сбили 59 украинских беспилотных летательных аппаратов над пятью регионами России и акваторией Азовского моря.