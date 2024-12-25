Группа дроноводов Вани Иванова, известная хорошими результатами в уничтожении бронетехники ВСУ, раздает новогодние "подарки" боевикам формирований киевского режима. Оператором этого подразделения на покровском направлении был замечен едущий по трассе одинокий американский Humvee.

Находившийся за рулем этого транспортного средства вэсэушник обнаружил летящий навстречу управляемый по оптическому волоконному кабелю дрон. Бронеавтомобиль на некоторое время замер, а потом начал сдавать назад. Разумеется, маневр не стал спасительным, и беспилотник точно влетел в капот.

Через некоторое время появившийся в этом районе второй БПЛА зафиксировал пылающий Humvee. Не помогли установленные на нем защитные экраны.

В Германии заявили об опасности российских дронов «Ланцет»

Интересно, что после попадания он проехал какое-то расстояние, но потом съехал на обочину. Что случилось с находящими внутри боевиками, пока неизвестно.