Зеленский подтвердил массированный удар по украинской энергетике

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил массированный удар по энергетике страны. Об этом сообщается в Telegram-канале главы республики. Зеленский подчеркнул, что отключения электричества были зафиксированы в ряде регионов страны. Специалисты работают над восстановлением подачи света, добавил президент Украины.

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25 декабря в министерстве обороны России заявили, что российские войска нанесли удар по объектам энергетической инфраструктуры Украины. 16 декабря глава Минобороны РФ Андрей Белоусов заявил, что российским высокоточным оружием нанесен крупный урон военно-промышленному комплексу Украины и связанной с ним энергетической системе. Киев лишился возможности производить боеприпасы.

21 ноября российский президент Владимир Путин сообщил, что в ответ на действия западных стран Москва ударила по военному объекту в Днепропетровске с помощью новейшей ракетной системы средней дальности "Орешник". Подробнее о работе нового российского оружия — в материале "Газеты.Ru".