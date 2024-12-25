Ракетные удары по Днепропетровску и Харькову показали на видео

Появились видео взрывов и пожаров в Харькове и Днепропетровске - последствий массированного ракетного удара ВС РФ по объектам украинской инфрастурктуры.

Известно, что Днепропетровск в ходе атаки прилетело 16 баллистических и крылатых ракет. В Харькове менее чем за полчаса произошло 11 взрывов. Три прилета пришлись на Харьковский тракторный завод, где началась вторичная детонация. Также зафиксированы попадания в воинскую часть на востоке города, склады и 8-й хлебозавод.

В Днепропетровске как минимум пять взрывов произошло на площадке "Южмаша", одного из крупнейших военных предприятий Украины, где делают БПЛА и ракеты.

Зеленский отреагировал на массированный удар по Украине

Сообщается о попаданиях в Славянскую ТЭС в городе Николаевка. Город полностью обесточен. Украинский энергохолдинг ДТЭК заявил о серьезных повреждениях и других электростанций.