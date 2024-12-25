Пленный рассказал о мобилизации больных эпилепсией в ВСУ

В Вооруженные силы Украины (ВСУ) мобилизуют непригодных к военной службе, в том числе тех, кто болеет эпилепсией. Об этом РИА Новости рассказал украинский военнопленный Павел Салий.

По его словам, он был мобилизован и проходил обучение на Яворовском полигоне во Львовской области, где также переобучались офицеры запаса. Он подчеркнул, что мобилизованные, которые не подходили по состоянию здоровья, не смогли комиссоваться.

Пленный украинец заявил о перекрытии ВСУ путей отступления своим

«У нас были люди, которые упали в приступе эпилепсии в первый день занятий. Были люди, которые потеряли сознание. Комиссоваться по состоянию здоровья у многих из них не получилось. Они были признаны годными и отправились дальше выполнять воинскую службу», — сказал он.

Ранее Салий заявил, что украинские военнослужащие минируют мосты, чтобы перекрыть пути отступления сослуживцам. По его словам, он и его товарищ не смогли эвакуироваться, после чего они нашли дом и разместили на нем табличку, на которой написали о готовности сдаться в плен.