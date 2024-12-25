Пленный украинец заявил о перекрытии ВСУ путей отступления своим

Украинские военнослужащие перекрывают пути отступления сослуживцам, минируя мосты. Об этом в разговоре с РИА Новости рассказал мобилизованный младший лейтенант Павел Салий, попавший в плен в Донецкой народной республике (ДНР).

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«Я и мой товарищ не могли найти наших товарищей, позицию, где могла бы пройти эвакуация. Товарищ решил пройти дальше на север села, чтобы эвакуироваться самостоятельно по дороге через мост на Успеновку. Но мост на Успеновку оказался заминирован своим же», — сообщил он.

По словам собеседника агентства, когда его товарищ вернулся, они нашли дом и разместили на нем табличку, на которой написали о готовности сдаться в плен. Через четыре дня их взяли в плен российские военнослужащие.

Ранее украинский пленный рассказал о расстреле командирами солдата, который покинул позиции.