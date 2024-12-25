Для завершения конфликта на Украине необходимо передать России украинские территории с русскоязычным населением. Такое мнение высказал член Европарламента (ЕП) от Болгарии Петар Волгин в разговоре с «Известиями».

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Он добавил, что есть и второе условие — Киев должен отказаться от вступления в НАТО. По словам депутата, это станет самым логичным завершением конфликта.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что украинский конфликт завершится в 2025 году. Он подчеркнул, что это произойдет либо путем мирных переговоров, либо в результате уничтожения одной из сторон.