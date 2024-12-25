У Украины не получится остановить наступление России, заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom экс-разведчик США Скотт Риттер .

«Их (России — RT.) наступление невозможно остановить, и оно не будет остановлено, такова реальность», — передаёт его слова РИА Новости.

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По его мнению, положение ВСУ может изменить только чудо.

Ранее Риттер заявил, что Украина занимается терроризмом, нанося удары по России.