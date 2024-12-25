Крейсер США обстрелял два американских истребителя за ночь

Ракетный крейсер ВМС США USS Gettysburg, который по ошибке сбил американский истребитель F/A-18, в ту же ночь обстрелял еще один дружественный истребитель. Об этом со ссылкой на источники пишет Fox News.

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"В ту же ночь, когда истребитель ВМС США был сбит над Красным морем, второй самолет едва не постигла та же участь", – указано в сообщении.

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По данным телеканала, ракета прошла всего в 30 метрах от истребителя. Американские пилоты выражают свое возмущение инцидентами, отмечается в материале.

Американский истребитель F/A-18 был сбит над Красным морем в результате "дружественного огня" со стороны крейсера ВМС США в ночь на 22 декабря. Оба пилота истребителя выжили – им удалось катапультироваться после того, как их подстрелили.

Инцидент произошел во время нанесения ударов авиацией США по объектам йеменских хуситов.