Крейсер ВМС США едва не сбил еще один истребитель F/A-18 над Красным морем

Американский крейсер USS Gettysburg, сбивший в результате «дружественного огня» истребитель F/A-18, в тот же день атаковал второй военный самолет США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Fox News.

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Как рассказал телеканал, вторым атакованным самолетом также был истребитель F/A-18 Super Hornet. Он летел позади сбитого истребителя, в результате чего крейсер USS Gettysburg также запустил в него ракету. В результате экипажу пришлось совершить несколько маневров, чтобы уйти от атаки.

«Крейсер дружественным огнем почти сбил два самолета», — сообщает источник.

Телеканал также добавляет, что инцидент привел в ярость пилотов ВМС США, которые требуют пересмотреть вопрос подготовки экипажа судна.

Ранее крейсер США сбил американский истребитель F/A-18 над Красным морем.