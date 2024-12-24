На Западе назвали самую серьезную стратегическую ошибку Украины

Контрнаступление Вооружённых сил Украины в 2023 году было самой серьёзной стратегической ошибкой.

Об этом пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.

«Возможно, самый серьёзный стратегический просчёт произошёл в 2023 году... Летом 2023 года Украина поддалась политическим ожиданиям западных партнёров и предприняла контрнаступление на Мелитополь и крымские переправы, хотя и не набрала достаточно личного состава для ведения ещё более длительных боевых действий», — говорится в материале.

Отмечается, что последствия этой стратегической ошибки до сих пор оказывают влияние на общую ситуацию на фронте.

Ранее сообщалось, что Украина должна мобилизовать не менее 1,8 млн человек для проведения контрнаступления.