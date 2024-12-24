Самой серьезной стратегической ошибкой Киева стало неподготовленное контрнаступление в 2023 году, пишет обозреватель Фриц Келин в статье для Neue Zürcher Zeitung.

По его данным, украинские власти пошли на этот шаг с тем, чтобы оправдать ожидания западных партнеров.

«Украина поддалась политическим ожиданиям западных партнеров и предприняла контрнаступление на Мелитополь и крымские переправы, хотя и не набрала достаточно личного состава», — подчеркнул Келин.

Вместе с тем, заметил обозреватель, ВСУ не были готовы к затяжным боевым действиям в связи с нехваткой личного состава. В результате контрнаступление не увенчалось успехом, а последствия этой ошибки до сих пор влияют на общую ситуацию на поле боя, констатировал аналитик.

В частности, уточнил эксперт, украинской стороне ни разу не удавалось занять инициативную позицию на линии боевого соприкосновения, теперь там наблюдается безраздельное господство ВС России.

Доктор военных наук Константин Сивков сообщил ранее, что к июню 2023 года Киев создал внушительную ударную группировку сил, которая насчитывала 160 тыс. человек личного состава (110 батальонов), 2,1 тыс. танков и других бронированных машин, 960 орудий полевой артиллерии и 114 самолетов.

Основу этой группировки составлял резерв, созданный на основе западной помощи, включающий 20 соединений бригадного масштаба, общей численностью 80,7 тыс. человек личного состава, из которых более 60 тыс. прошли подготовку в западных учебных центрах.

В первые недели операции противник потерял 12 575 человек личного состава, 12 самолетов, 4 вертолета, 810 танков и других бронированных машин, 167 орудий полевой артиллерии, 13 РСЗО и 227 БПЛА.

В дальнейшем, констатировал ученый, ВСУ также несли тяжелые потери. На этом фоне они были вынуждены вводить все новые и новые резервы, срывать их с других участков фронта. В декабре, резюмировал он, операция завершилась, задачи не были решены.