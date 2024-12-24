СМИ: российские ракеты «Авангард» почти невозможно перехватить

Российский ракетный комплекс «Авангард» практически невозможно перехватить. Об этом во вторник, 24 декабря, сообщает Military Watch.

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— Конструкция прямоточного воздушно-реактивного двигателя гиперзвукового планирующего блока позволяет ему осуществлять ядерные удары на скоростях, превышающих 27 махов, при этом сохраняя высокую маневренность. Это делает его практически неуязвимым для перехвата, — отмечается в статье.

Грегори Гийо, глава североамериканского командования аэрокосмической обороны (NORAD), также подтвердил, что, по данным американских военных, Россия за последний год увеличила количество межконтинентальных баллистических ракет с гиперзвуковыми программными блоками «Авангард», передает журнал.

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Подполковник Вооруженных сил Германии Юрген Розе в понедельник, 23 декабря, прокомментировал возможности противоракетной системы Patriot в противостоянии с отечественным комплексом «Орешник». По его мнению, они вряд ли смогут успешно противостоять облаку целей новейшей системы.

Ранее президент России Владимир Путин назвал выпуск «Орешника» историческим событием. Разработка не имеет аналогов, и ни одна ракетная система в мире не может с ней сравниться в технических показателях.