Медведев назвал число заключивших контракт с Минобороны россиян

За 2024 год почти 440 тысяч человек заключили контракт с Минобороны России. Об этом заявил в ходе рабочей поездки Башкирию зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев, пишет РИА Новости.

В ходе рабочей поездки в Приволжский федеральный округ Медведев провел совещание, где предложил обсудить ход отбора граждан на военную службу.

«По состоянию на текущее время в общей сложности уже контракт заключили почти 440 тыс. человек. Это результат работы всех регионов», - отметил он.

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Напомним, что 16 декабря президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на расширенном заседании коллегии Министерства обороны напомнил, что уделяется серьезное внимание совершенствованию боевого состава ВС РФ. Штатная численность армии была увеличена до 1,5 млн военнослужащих. При этом, по данным главы государства, поток желающих вступить в ряды российской армии не иссякает и в 2024 году свыше 430 тысяч человек заключили контракты с Минобороны РФ.